Российский алюминий обошел западные санкции и ударил по производителям ЕС

Европейские производители алюминия призвали власти Евросоюза устранить механизм, который, по их мнению, позволяет российскому металлу попадать на рынок союза через третьи страны. Представители отрасли считают, что действующие ограничения не препятствуют поставкам сырья после его переработки за пределами России и требуют изменить правила определения происхождения продукции.

В настоящее время в ЕС запрещен прямой импорт российского первичного алюминия. Однако после переработки в других государствах металл может поступать в Евросоюз уже как готовая продукция с новым происхождением. По оценке отрасли, такая схема позволяет обходить действующие ограничения и сохранять присутствие российского сырья на европейском рынке.

Главным примером отрасль называет Турцию. В 2025 году Россия обеспечила около 20% турецкого импорта первичного алюминия и стала вторым по величине поставщиком этого металла в страну. За год соответствующие закупки выросли на 5% и принесли российским экспортерам более 800 млн евро. Одновременно Турция остается крупнейшим внешним поставщиком алюминиевых профилей, прутков и труб в Евросоюз, обеспечивая около 55% такого импорта.

Производители предлагают определять происхождение алюминия по месту его первоначальной выплавки и отливки, а не только по стране, где были изготовлены готовые изделия. Кроме того, предлагается обязать импортеров раскрывать сведения о происхождении металла и усилить проверки поставок из государств, закупающих значительные объемы российского алюминия.

Представители европейской промышленности отмечают, что российский алюминий реализуется на внешних рынках примерно на 11 процентов дешевле сопоставимых цен. Это позволяет зарубежным переработчикам выпускать продукцию по более низкой стоимости. Одновременно предприятия в ЕС сталкиваются с высокими расходами на электроэнергию, сырье и выполнение экологических требований, что, по их мнению, ухудшает их конкурентные позиции.

По оценке отраслевых организаций, сохранение существующей схемы может ослабить европейское производство алюминия и затронуть отрасли, использующие этот металл, включая строительство, автомобилестроение, машиностроение, оборонную промышленность и производство оборудования для энергетики.

Пока предложения производителей остаются инициативой отрасли. Решений о внесении соответствующих изменений в санкционный режим или правила определения происхождения алюминиевой продукции власти Евросоюза не приняли.