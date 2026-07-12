ЕС решил изменить правила торговли с Китаем после тревожного сигнала от бизнеса

Еврочиновники работают над созданием нового финансового механизма, неофициально называемого в Брюсселе «инструментом солидарности» и направленного на снижение критической зависимости от Китая, пишут обозреватели Альберто Нарделли и Дженни Леонард в статье для Bloomberg.

Стратегия ЕС, разрабатываемая в настоящее время, будет включать такие направления, как стимулирование Пекина к увеличению импорта европейских товаров; создание новых инструментов для поиска альтернативных поставщиков; введение тарифных и нетарифных санкций в случае экономического давления со стороны КНР, пояснили обозреватели.

Инициатива стала ответом на рекордный торговый дефицит ЕС с Китаем, который в настоящее время превышает €360 млрд, уточнили авторы статьи.

По их данным, особенно остро эта проблема стоит для Германии. Это обусловлено тем, добавили они, что Китай сохраняет контроль над ключевыми ресурсами, такими как редкоземельные минералы и полупроводники, которые критически важны для немецкой оборонной и автомобильной промышленности.

Брюссель рассчитывает добиться прогресса на этом направлении к октябрю 2026 года, когда в Китай направится с визитом еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

Журналисты отметили, что китайская сторона уже отреагировала на эти планы — Китай предупредил, что подобные протекционистские шаги создают неопределенность для компаний по обе стороны и не являются устойчивым путем для повышения конкурентоспособности Европы.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что международная торговля — это улица с двусторонним движением, Европе следует учесть, что между странами идет не только обмен товарами, но и торговля услугами. Кроме того, Пекин инвестирует значительные суммы в европейские проекты.