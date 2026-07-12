Стало известно, чем похвастался Грэм* перед смертью

Американский сенатор Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) перед смертью заявил, что Белый дом поддержал его инициативу по введению пошлин для покупателей российской нефти, рассказала корреспондент CBS Маргарет Бреннан. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни, через два дня после визита в Киев.

Последние два года своей жизни законодатель работал над масштабным проектом, направленным против России и ее основных партнеров — Китая и Индии. К работе над проектом Грэм* привлекал как республиканцев, так и демократов, активно консультировался с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в 2025 году подчеркнуто игнорировал этот проект, не желал его одобрять, но в начале 2026 года все же дал ему «зеленый свет», отметили журналисты.

После этого сенатор продолжил работу над законопроектом, внес в него дополнительные пункты, согласовал поправки с украинским лидером.

«Я общалась с сенатором Грэмом* в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти», — уточнила Бреннан.

Ранее Зеленский сообщил, что сенатор в ходе встречи с ним рассказал о работе, что ведётся в Конгрессе над «соответствующим законопроектом».

* Внесен РФ в перечень террористов и экстремистов