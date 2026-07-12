Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Импорт одежды из США в Россию за январь — май 2026 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По имеющимся данным, за указанный период Россия приобрела одежды из США на 22,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем было в 2025 году.

Самый сильный прирост наблюдается в поставках женской повседневной одежды — они выросли втрое. Также в три раза вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды. Кроме того, в 2,1 раза выросли поставки в Россию маек и фуфаек.

При этом на восемь процентов снизились поставки свитеров, кардиганов и жилетов.

В мае вырос вдвое импорт турецкой одежды в Россию. Он достиг 29,8 миллиона долларов.