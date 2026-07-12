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Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

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Импорт одежды из США в Россию за январь — май 2026 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США
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По имеющимся данным, за указанный период Россия приобрела одежды из США на 22,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем было в 2025 году.

Самый сильный прирост наблюдается в поставках женской повседневной одежды — они выросли втрое. Также в три раза вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды. Кроме того, в 2,1 раза выросли поставки в Россию маек и фуфаек.

При этом на восемь процентов снизились поставки свитеров, кардиганов и жилетов.

В мае вырос вдвое импорт турецкой одежды в Россию. Он достиг 29,8 миллиона долларов.