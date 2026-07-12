Эксперт рассказал, зачем вводится в обращение новая сторублевая банкнота

Банк России 10 июля ввел в обращение модернизированную сторублевую банкноту 2026 года. Это сделано, чтобы привести ее в соответствие с общим модельным рядом, объяснил проекту ProДеньги "Российской газеты" MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

© Российская Газета

Обычно модернизация купюр носит плановый, подготовительный характер, и центральные банки занимаются этим в двух основных случаях, объясняет эксперт.

Первый связан с противодействием мошенникам: если регулятор замечает тренд на рост подделок и новый способ обхода элементов защиты - как видимых на глаз, так и проверяемых банкоматами, - регулятор выпускает модификацию с новыми защитными признаками.

Второй случай - это стандартный технологический цикл. Банкноты принято обновлять примерно раз в 8-10 лет для опережения фальшивомонетчиков, так как появляются новые защитные и дешевые в производстве технологии.

В ситуации со сторублевой купюрой логика ЦБ была иной.

"По данным регулятора, никакого всплеска статистики фальшивомонетничества по этим банкнотам образца 2022 года не зафиксировано. К тому же подделывать такой мелкий номинал злоумышленникам попросту нерентабельно", - отмечает эксперт.

Главная причина нынешних изменений, по его словам, носит визуальный характер. Хотя сторублевая купюра была объявлена еще в 2022 году, в реальном массовом обращении она находится всего последний год-полтора. Модификация понадобилась для того, чтобы привести банкноту в соответствие с общим модельным рядом.

"Поскольку у нас новая серия модельного ряда банкнот привязана к конкретным федеральным округам, а сто рублей символизируют Центральный федеральный округ, Банк России решил актуализировать дизайн и дать на купюре изображение карты именно этого округа", - резюмировал Войлуков.

Как отмечают в ЦБ, новая банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны при этом соответствуют банкноте номиналом 100 рублей 2022 года.

То есть есть размер, цветовая гамма, расположение герба, нити, серийных номеров и QR‑кода, ведущего на страницу Банка России, где размещена подробная информация о признаках подлинности, идентичны. Основные элементы купюры - Спасская башня Кремля на лицевой стороне и Ржевский мемориал Советскому Солдату на оборотной - тоже остались без изменений.

"На оборотной стороне обновленной банкноты размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года", - рассказали в пресс-службе ЦБ.

При этом законным платежным средством на территории России является и модернизированная банкнота, и ранее выпущенные банкноты аналогичного номинала. Они обязательны к приему без ограничений при оплате любых видов товаров и услуг, добавили в ЦБ.

Последний раз ЦБ модернизировал сторублевую банкноту в 2022 году. До этого основным изображением лицевой стороны бала квадрига на портике здания Большого театра, на оборотной - здание самого театра в Москве. При этом купюра 100 рублей 1997 года получала обновление и 2001, и в 2004 годах.