Мировые цены на нефть взлетели

Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост в понедельник на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе, сообщает CNBC. Очередной обмен ударами между американскими военными и иранскими силами усилил опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в поставках энергоносителей.

Сентябрьские фьючерсы* на международную эталонную нефть марки Brent** подорожали на 4%, достигнув отметки $79.02 за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе прибавили 4.1% и торговались на уровне $74.27. Беспокойство инвесторов связано с тем, что Ормузский пролив является одним из важнейших логистических узлов в мире, через который проходит около 20% всего мирового трафика нефти.

Текущее обострение ставит под угрозу будущее временного мирного соглашения, подписанного в прошлом месяце. Документ был направлен на открытие пролива для судоходства и завершение боевых действий после 60 дней переговоров, однако возобновление атак на военные базы США в странах Персидского залива и ответные удары американской авиации перечеркнули достигнутые договоренности.

*Фьючерс — это контракты на покупку или продажу актива в будущем по заранее оговоренной цене. На нефтяном рынке они используются как инструмент страхования рисков и позволяют трейдерам фиксировать стоимость поставок, исходя из текущих ожиданий и геополитической обстановки.

**Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море, цена которой служит ориентиром для определения стоимости большинства других сортов нефти в мире. Котировки этой марки напрямую влияют на экспортные доходы стран-производителей и стоимость топлива на международных рынках.