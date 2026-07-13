Назван потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля

Потенциальный экономический эффект от широкого внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 млрд рублей в год. Такая оценка приводится в исследовании экономистов Центрального университета, с которым ознакомились "Ведомости".

Согласно исследованию, до 348 млрд рублей потенциального эффекта может обеспечить реальный сектор экономики за счет снижения транзакционных издержек, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сделок и развития трансграничных расчетов.

Еще до 75 млрд рублей в год, по оценке экономистов, может получить банковский сектор благодаря созданию новых продуктов и сервисов на базе цифрового рубля, включая решения для корпоративного казначейства, смарт-контракты, интеграцию с учетными системами компаний и сервисы для международных расчетов.

Наибольший эффект, как отмечается в исследовании, может быть связан с трансграничными расчетами - до 130 млрд рублей ежегодно. Еще до 128 млрд рублей может обеспечить снижение стоимости платежей и переводов, до 100 млрд рублей - более эффективное управление ликвидностью, а автоматизация сделок с использованием смарт-контрактов - до 65 млрд рублей в год.

Экономисты подчеркивают, что оценка не является прогнозом темпов распространения цифрового рубля и не учитывает разовые расходы на его внедрение.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты. Банк России с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор перенес срок на 1 сентября 2026 года. В ЦБ также сообщали, что эксперимент по открытию кошельков в цифровом рубле на балансах банков будет запущен ближе к 2029 году.