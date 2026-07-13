В России усилят контроль за импортом одежды и обуви

Власти усилят контроль за импортом одежды и обуви с помощью цифровых сервисов
Эксперимент по автоматическому сопоставлению таможенной стоимости импорта с налоговыми данными и системой маркировки «Честный знак» планируют запустить до конца 2026 года Минпромторг, ФНС и ФТС.
Об этом сообщают «Известия», ознакомившись с проектом протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Как следует из документа, впервые будет протестирован механизм, объединяющий три массива данных.
Сведения ФТС о заявленной таможенной стоимости товаров сопоставят с информацией ФНС об уплаченных налогах и данными системы маркировки о вводе продукции в оборот.
Это позволит отследить путь товара от ввоза до продажи и выявить расхождения между заявленной стоимостью и суммой при последующей реализации. Такие несоответствия могут указывать на занижение таможенной стоимости и недоплату пошлин и налогов.
Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом, рассказал изданию федеральный чиновник.
ФНС уже внедрила систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ), предусматривающую предварительную регистрацию поставок из стран ЕАЭС. В перспективе эти сведения также смогут использоваться таможенными органами.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили о наращивании Россией импорта рыбы для замещения поставок из Армении.