В России усилят контроль за импортом одежды и обуви

Эксперимент по автоматическому сопоставлению таможенной стоимости импорта с налоговыми данными и системой маркировки «Честный знак» планируют запустить до конца 2026 года Минпромторг, ФНС и ФТС.

Об этом сообщают «Известия», ознакомившись с проектом протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как следует из документа, впервые будет протестирован механизм, объединяющий три массива данных.

Сведения ФТС о заявленной таможенной стоимости товаров сопоставят с информацией ФНС об уплаченных налогах и данными системы маркировки о вводе продукции в оборот.

Это позволит отследить путь товара от ввоза до продажи и выявить расхождения между заявленной стоимостью и суммой при последующей реализации. Такие несоответствия могут указывать на занижение таможенной стоимости и недоплату пошлин и налогов.

Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом, рассказал изданию федеральный чиновник.

ФНС уже внедрила систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ), предусматривающую предварительную регистрацию поставок из стран ЕАЭС. В перспективе эти сведения также смогут использоваться таможенными органами.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о наращивании Россией импорта рыбы для замещения поставок из Армении.