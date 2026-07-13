В России подскочили цены на говядину

За год говядина в России подорожала на 15,58 процента — средняя стоимость сейчас составляет 744,9 рубля за килограмм. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в газете «Коммерсант».

В стране стремительно сокращается поголовье крупного рогатого скота, при этом беспошлинный импорт не позволяет снижать цены, утверждают участники рынка.

В Минсельхозе России объяснили, что производство говядины — наиболее капиталоемкое и длительное по сравнению с другими видами мяса. Это отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения.

В ведомстве также добавили, что на данный момент в стране реализуются меры государственной поддержки развития производства говядины в России.

Однако в министерстве подчеркнули, что внутренний рынок мяса остается насыщенным: по итогам 2025 года уровень самообеспеченности мясом превысил 100 процентов при пороговом значении, передает издание.

До этого стало известно, что курица и другое мясо птицы подорожают из-за тяжелого состояния отрасли. Производители столкнулись с серьезным ухудшением экономики бизнеса.

«Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, какие сложности приходится преодолевать российским птицефабрикам и как это отразится на стоимости продукции.