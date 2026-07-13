Супер Эль-Ниньо спровоцирует масштабный ценовой шок

Климатический феномен супер Эль-Ниньо* способен вызвать масштабный ценовой шок на мировом продовольственном рынке в ближайшие годы, сообщает The Guardian. По мнению экспертов крупнейших финансовых организаций, негативные последствия для стоимости продуктов могут сохраняться до конца 2028 года. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подтвердили установление аномально теплых условий в Тихом океане, где вероятность значительного превышения температурной нормы составляет 63%.

В организации Goldman Sachs предполагают, что интенсивность природного явления приведет к увеличению мировых цен на сырьевые товары** для производства продуктов на 15,8%. Специалисты UniCredit добавляют, что стоимость наиболее уязвимых культур может вырасти более чем на 50% или даже 100%. Основная угроза нависла над урожаями зерновых, сахара, кофе и растительных масел, при этом в компании подсчитали, что полный эффект для цепочек поставок проявится лишь во второй половине 2028 года.

Согласно сведениям Всемирной метеорологической организации, активное формирование климатической аномалии уже началось в тропических водах. Ученые предупреждают о риске возникновения экстремальных засух и наводнений, которые подорвут и без того низкий запас прочности глобальной системы обеспечения продовольствием. Для стран с невысоким уровнем дохода прогнозируемое изменение климата станет критическим фактором, усугубляющим текущую нестабильность на рынках.

The Guardian: возвращение Эль-Ниньо угрожает продовольственной безопасности

*Эль-Ниньо — это природное явление, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного на несколько градусов. Такие изменения температуры воды влияют на климат всей планеты, вызывая в одних регионах экстремальные засухи, а в других — разрушительные ливни и наводнения.

**Сырьевые товары — это базовые ресурсы и продукты, которые используются для производства готовых товаров. В сельском хозяйстве к ним относятся зерно, сахар, кофе и другие культуры, торгуемые на мировых биржах в больших объемах.

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