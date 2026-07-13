Назван фактор, который может укрепить рубль в ближайшие дни

Обострение конфликта на Ближнем Востоке и связанный с ним рост цен на нефть может укрепить рубль уже в ближайшие дни. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Кроме того, по его словам, дополнительную поддержку российской валюте оказывают высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, повышающая привлекательность рублевых активов для инвесторов.

В частности, эскалация на ближневосточном направлении может усилить позиции рубля на Московской бирже в паре с китайским юанем, считает эксперт.

Стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров до этого сообщал, что в июле — сентябре доллар будет стоить 80 рублей, евро — 92 рубля, юань — 11,6 рубля. К концу года он ожидает доллар по 85 рублей, евро по 98 рублей и юань по 12,1 рубля.