Выше на копейки: Россиян призвали не доверять медианным ценам на бензин

Федеральные сети АЗС по-прежнему предоставляют россиянам бензин по разумным ценам, рассказала НСН Анастасия Бунина.

Бензин и дизельное топливо растут в цене во всех регионах России, но федеральные сети АЗС повысили их на копейки, заявила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В первую декаду июля в России медианная цена на АИ-92 выросла на 20% год к году, до 70,5 рублей за литр, а на АИ-95 — на 24%, до 77,5 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса». По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок, в процентном выражении лидирует АИ-100. Бунина отметила, что федеральные сети АЗС подняли цены незначительно.

«Медианная цена – усредненный показатель. Есть регионы с затруднительной ситуацией, при которой процветает спекуляция. Там ценообразование бензина не вписывается в рамки разумного. В Московском регионе или центральном федеральном округе, в Тульской, Калужской областях ценообразование другое. Рост цен на бензин и дизельное топливо есть абсолютно по всей России. В первую очередь стоит ориентироваться на федеральные сети, которые имеют отношение к вертикально интегрированным компаниям. Там рост незначительный, он перекрывает только разрыв логистических цепочек, то есть участившиеся поставки топлива на автозаправочные станции. Разница в цене буквально считанные копейки. У независимых станций цена совершенно другая, в ряде регионов она еще выше», - объяснила она.

По ее словам, дефицит бензина АИ-100 в ближайшее время сохранится, хотя кое-где его еще можно найти.

«АИ-100 – самый высокотехнологичный бензин в производстве. В связи с атаками БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод, скорее всего, на сегодняшний день нет технологической возможности производить данный вид топлива. Полагаю, он снят с продажи до окончания ремонтных работ. Этот товарный продукт вряд ли поехал куда-то в регионы. Его используют для суперпремиальных автомобилей. Их, как правило, чаще эксплуатируют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Рынок потребления АИ-100 очень узкий. Вообще АИ-100 - в большей степени бензин, который может применяться для малой авиации. Но в связи с тем, что есть потребитель, его продавали и на автозаправочных станциях. Где-то он и сейчас по чуть-чуть продается», - сказала Бунина.

Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сообщил НСН, что топливный кризис не имеет ничего общего с экономикой, а цены вернутся в норму уже в ближайшее время.