Поставки топлива аграриям переведут на адресную схему

Организация поставок горюче-смазочных материалов становится ключевой задачей в период сезонных полевых работ. В России создают систему адресного обеспечения аграриев топливом через закрепление хозяйств за нефтебазами и АЗС, что должно обеспечить своевременное снабжение растениеводства, животноводства и пищевой промышленности.

© Sfera.fm

Минсельхоз России совместно с федеральными ведомствами и участниками топливного рынка усиливает координацию поставок горюче-смазочных материалов для агропромышленного комплекса. Одним из ключевых решений стало закрепление сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и автозаправочными станциями, что должно обеспечить своевременное получение топлива в период сезонных работ.

Как организуют поставки топлива для аграриев

Вопросы обеспечения АПК горюче-смазочными материалами обсудили на совещании под председательством министра сельского хозяйства Оксаны Лут. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных органов управления агропромышленным комплексом. По информации Минсельхоза, совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов и закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие локальные вопросы решаются в оперативном порядке.

Какие отрасли находятся в приоритете

На совещании рассмотрели потребности в топливе для стабильной работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. В первую очередь речь идет об обеспечении сезонных полевых работ, перевозке сельскохозяйственного сырья на переработку, а также доставке готовой продукции в распределительные центры и торговые сети. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для нужд агропромышленного комплекса. В настоящее время основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до сельхозтоваропроизводителей.

Как контролируют ситуацию на рынке ГСМ

В Минсельхозе сообщили, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Ранее Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые меры для соблюдения сезонных графиков поставок топлива предприятиям АПК. Федеральная антимонопольная служба продолжает мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверяет обоснованность изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Такой контроль призван обеспечить стабильное снабжение аграриев в период повышенного сезонного спроса.