Россиянам сообщили важную новость о пенсионном возрасте

В Госдуме рассказали, когда будет пенсионная реформа в России.

В России в ближайшие 15–20 лет не ожидается нового повышения пенсионного возраста. Об этом NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что страна еще продолжает проходить текущий этап изменений в пенсионной системе.

По словам парламентария, действующая реформа пока не завершена – переходный период продлится до 2028 года. Поэтому говорить о новых изменениях сейчас нет оснований.

Она подчеркнула, что пенсионная система зависит сразу от нескольких факторов: количества работающих граждан, рождаемости и продолжительности жизни. При этом нынешний возраст выхода на пенсию, по ее словам, является компромиссом между возможностями государства и интересами общества.