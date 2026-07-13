Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов

Котировки августовских фьючерсов на голубое топливо продемонстрировали резкий рост, поднявшись выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник днем стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE резко пошла вверх, передает РИА «Новости». Рост показателей составил более 4%.

Торги августовскими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 587,1 доллара. Это на 2,1% выше расчетной цены предыдущего дня.

К утру котировки выросли до 592,5 доллара, а к обеду достигли 600,3 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий торговый день завершился на отметке 575,2 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июня стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

На следующий день котировки июльских фьючерсов опустились к уровню 550 долларов.

В середине прошлого месяца биржевые цены на газ стабилизировались вблизи 500 долларов.