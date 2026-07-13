Лукашенко нашел способ согреть Белоруссию без газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилёвской области поставил задачу по постепенному, но настойчивому переходу системы отопления на древесные пеллеты, оставив природный газ и другие энергоносители лишь в качестве резервных источников. Об этом сообщает местное издание БелТА.

Поводом для такого заявления стало посещение котельной агросервиса, работающей на древесных гранулах. Убедившись в эффективности этой технологии, глава государства подчеркнул, что Белоруссия располагает достаточными запасами местного сырья и производственными мощностями.

Он также указал на парадоксальную ситуацию с экспортом пеллет: белорусскую продукцию не закупают в Польше, где на неё сложились высокие цены, однако, по мнению президента, это лишь подтверждает необходимость направлять ресурсы на внутренние нужды.

Как пояснил Лукашенко, переработка древесины в стране налажена, и потенциал использования пеллет для отопления огромен. Именно этот вид топлива, по его убеждению, должен стать основным, а газ и другие энергоносители — применяться только в исключительных случаях.