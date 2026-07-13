В России обновили ГОСТы на лососевую икру

Росстандарт обновил ГОСТы на зернистую лососевую икру. Новые стандарты вступят в силу 1 июня 2027 года, но могут применяться и досрочно.

Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ведомства.

«Изменения направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижение рисков фальсификации при производстве и обороте продукции», — говорится в сообщении.

Так, при обновлении ГОСТ 1629-2026, касающегося зернистой лососевой икры в транспортной упаковке, которая в дальнейшем подлежит расфасовке в потребительскую упаковку, особое внимание уделили методам контроля. Обновили органолептические показатели, позволяющие оценивать основные потребительские свойства продукции.

Например, для икры первого сорта установлено требование по контролю наличия отстоя после размораживания, что позволит выявлять нарушения технологии посола. Кроме того, установили формулу пересчета бензоата натрия на бензойную кислоту с целью исключить манипуляции с дозировками консервантов. Также ввели обязательный контроль температуры замороженной продукции.

ГОСТ 18173-2026 распространяется на зернистую лососевую икру в баночной упаковке. Он предусматривает использование икры, полученной только из живой или свежей рыбы, и актуализирует требования к применению пищевых добавок. Кроме того, установлен норматив массовой доли соли: от 3% до 6% для икры первого сорта и от 3% до 7% для икры второго сорта.

Требования к маркировке продукции также были обновлены.