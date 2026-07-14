С января по июнь 2026 года товарооборот России и Китая вырос на четверть. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

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За полгода Россия стала активнее торговать с партнером по БРИКС — показатель вырос на 25,6 процента в годовом выражении, до 134,17 миллиарда долларов.

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Экспорт китайских товаров за отчетный период увеличился на 28,4 процента, до 60,60 миллиарда долларов. Импорт российской продукции и сырья поднялся на 23,3 процента, до 73,58 миллиарда долларов.

За первый месяц лета товарооборот двух стран увеличился 24,35 миллиарда долларов. За это время КНР экспортировала товаров на 11,43 миллиарда долларов и закупи у России продукции на 12,92 миллиарда долларов.

Как ранее сообщало издание China Daily, за первые пять месяцев 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 15,3 процента в годовом исчислении и достигла 20,68 триллиона юаней (более 3 триллионов долларов). В мае внешняя торговля страны БРИКС прибавила почти 17 процентов. Экспорт вырос на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 21,5 процента.