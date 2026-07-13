Страны ЕС исключили рыбу из антироссийских санкций, потому что рыба «имеет геополитическое значение», заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — цитирует её ТАСС.

Так Каллас отреагировала на просьбу одного из журналистов подтвердить, действительно ли российская рыба полностью исключена странами ЕС из 21-го пакета рестрикций.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие компании пострадают из-за новых санкций против российской рыбы.