Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорился о присоединении к кредиту Евросоюза (ЕС) для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

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Как отмечается в заявлении, присоединение Британии повысит обороноспособность Украины, а также создаст возможности для британских оборонных компаний.

В рамках программы оборонные компании Великобритании смогут поучаствовать в тендерах на поставки, финансируемых кредитом, указано в заявлении. Сумма взноса Лондона будет равняться сумме тендеров, выигранных оборонными компаниями.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе ЕК ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на 90 миллиардов евро.