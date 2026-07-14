Чего ждать от июльского заседания ЦБ по ключевой ставке

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 25 июля.

По оценкам портфельного управляющего инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Алексея Корнева, вероятность того, что финансовый регулятор решит взять паузу и откажется от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в последние недели существенно возросла, сообщает ИА DEITA.RU.

Главным поводом для беспокойства монетарных властей стала ситуация на внутреннем рынке горючего, спровоцировавшая заметный всплеск потребительской активности цен по итогам первого летнего месяца. Индекс стоимости жизни прибавил сразу 0,87%.

Если рассматривать годовую динамику с поправкой на сезонные факторы, то текущие темпы удорожания товаров и услуг уже превысили критическую отметку в 10%. Однако за этим пугающим фасадом скрывается более сдержанная картина: так называемая базовая инфляция, из расчета которой исключены волатильные компоненты вроде топлива, удерживается в гораздо более комфортном коридоре от 4,5% до 5%.

Как подчеркивает Корнев, этот статистический разрыв свидетельствует о том, что вторичные волны подорожания бензина пока не успели перелиться в смежные отрасли и заложить рост издержек в стоимость широкого ассортимента продукции и сервисов.

Несмотря на отсутствие прямого влияния на общую корзину, Центробанк может занять выжидательную позицию. Эксперт отмечает, что такая осторожность выглядит вполне логичной, поскольку ведомству необходимо получить твердые гарантии того, что повышенные расходы граждан на заправочных станциях не спровоцируют цепную реакцию во всей экономике.

Регулятору требуется время, чтобы убедиться в отсутствии ускорения базовой инфляции и предотвратить неконтролируемый рост инфляционных ожиданий как со стороны рядовых потребителей, так и со стороны предпринимательского сообщества.

Дополнительную интригу в канун заседания вносят параметры федерального бюджета, которые остаются серьезным фактором неопределенности. В июне государству удалось незначительно сократить накопленный дефицит казны — он уменьшился с 5,9 триллиона до 5,7 триллиона рублей благодаря временному увеличению поступлений от нефтегазового сектора.

Тем не менее ненефтегазовая часть бюджетного разрыва продолжает оставаться на тревожно высоком уровне. Более того, Министерство финансов ранее официально подтвердило неизбежность превышения итогового дефицита по сравнению с первоначальными планами, закрепленными законом о бюджете.

По словам представителя «Альфа-Капитала», сохранение значительного бюджетного импульса само по себе выступает мощным проинфляционным риском, который совет директоров просто не сможет проигнорировать при голосовании.

Совокупность этих макроэкономических противоречий делает сценарий заморозки ключевой ставки на ее текущей отметке в 14,25% годовых наиболее обоснованным выбором. Алексей Корнев полагает, что в условиях столь высокой турбулентности данных и неоднозначной статистики руководству финансового блока страны целесообразно нажать на кнопку временной остановки.

Это позволит оценить, насколько устойчивым окажется зафиксированный в июне ценовой скачок, а также дождаться от Министерства финансов окончательных уточнений бюджетных проектировок на текущий год.