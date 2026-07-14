Известный российский экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о том, что на сегодняшний день в России нет физических проблем с бензином — заводы работают, запасы сформированы, а логистика функционирует, сообщает ИА DEITA.RU.

При этом, парламентарий признал, что атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы активизировали топливный кризис. Однако он также подчеркнул, что главная причина нехватки горючего кроется не во внешних факторах, а в «налоговом маневре».

По его словам, данная экономическая модель сделала НПЗ убыточными, переведя основную бюджетную нагрузку с экспорта на внутреннее производство. Депутат раскритиковал бюрократическую машину за блокирование гибких альтернативных решений.

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В качестве примера он привел отказ от оперативной закупки в Китае малых контейнерных НПЗ, которые могли бы быстро стабилизировать рынок в регионах. Делягин также отметил, что искусственно раздуваемая вокруг АЗС паника используется спекулянтами ради сверхприбылей, а также «определенными силами» для того, чтобы посеять в обществе чувство безысходности.