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США нарастили импорт необычного товара из России до максимума за пять лет

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США в мае увеличили импорт чая из России до максимума за пять лет. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

США нарастили импорт необычного товара из России до максимума за 5 лет
© РИА Новости

Утверждается, что в мае в США из РФ ввезли чая на 154,2 тысячи долларов. Сумма импорта выросла в 22 раза за месяц — в апреле этот показатель составил всего 7,3 тысячи долларов. Закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года — тогда импорт превысил 180 тысяч долларов.

Больше всего чая в мае США закупили у Японии (23 миллиона долларов), Индии (4,9 миллиона долларов) и Аргентины (4,4 миллиона долларов). Доля России от всех поставок составила менее одного процента.

Ранее США рекордно закупились российской газировкой. Поставки российских напитков в мае выросли до рекордных 491,5 тысячи долларов. Согласно статистике ведомства, импорт газировки поднялся до максимума за всю историю исследований, с 2003 года.