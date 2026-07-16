Трамп предсказал обвал нефти до 55 долларов после разгрома Ирана

Американский президент Дональд Трамп дал оптимистичный экономический прогноз на фоне военной операции против Тегерана. Выступая в Пенсильвании на оборонной конференции, он заявил, что после завершения конфликта стоимость энергоносителей ощутимо снизится.

По словам Трампа, многие опасались взлета цен до 350 долларов за баррель, однако сейчас сырье торгуется на уровне 79 долларов. Президент пояснил, что небольшой рост произошел из-за принятых жестких мер.

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Но, по его словам, когда ситуация уляжется, котировки опустятся до 55 долларов. Глава Белого дома также выразил уверенность в скором поражении исламской республики.

Ранее на фоне эскалации в Ормузском проливе и взаимных ракетных ударов на рынках действительно фиксировалась повышенная волатильность, однако катастрофического скачка цен удалось избежать.