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Трамп предсказал обвал нефти до 55 долларов после разгрома Ирана

Московский Комсомолециещё 2

Американский президент Дональд Трамп дал оптимистичный экономический прогноз на фоне военной операции против Тегерана. Выступая в Пенсильвании на оборонной конференции, он заявил, что после завершения конфликта стоимость энергоносителей ощутимо снизится.

Трамп предсказал обвал нефти до 55 долларов после разгрома Ирана
© Global Look Press

По словам Трампа, многие опасались взлета цен до 350 долларов за баррель, однако сейчас сырье торгуется на уровне 79 долларов. Президент пояснил, что небольшой рост произошел из-за принятых жестких мер.

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Но, по его словам, когда ситуация уляжется, котировки опустятся до 55 долларов. Глава Белого дома также выразил уверенность в скором поражении исламской республики. 

Ранее на фоне эскалации в Ормузском проливе и взаимных ракетных ударов на рынках действительно фиксировалась повышенная волатильность, однако катастрофического скачка цен удалось избежать.