Центробанк (ЦБ) не вправе закрыть глаза на цены бензина и инфляционные ожидания. Так высказался о ситуации на топливном рынке зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя регулятора, в Банке России ждут нормализации ситуации и будут внимательно следить за картиной цен в течение июля и позднее.

«Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в четыре процента в 2027 году», — пояснил Заботкин.

Для дальнейших решений по ставке важно то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции, резюмировал зампред регулятора.

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Глава РСПП Александр Шохин ранее заявил, что российский бизнес рассчитывает, что ЦБ не станет реагировать на положение дел на топливном рынке повышением ключевой ставки.