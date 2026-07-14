На форуме АКОС принят Кодекс добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей

На Втором международном форуме «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» представлен и одобрен Кодекс практик добросовестного взаимодействия заказчиков и исполнителей на рынке услуг по связям с общественностью. Он стал результатом полуторагодичной работы АКОС и Консультативного Совета АКОС, в который входят 30 руководителей PR-департаментов крупнейших российских компаний и федеральных органов исполнительной власти.

© Пресс-служба форума

Участники рынка общественных связей впервые договорились о единых стандартах ведения бизнеса. Кодекс представляет собой свод практик добросовестного взаимодействия между заказчиками и исполнителями на рынке связей с общественностью. Документ призван ввести общие этические стандарты, защитить представителей малого и среднего бизнеса, задействованных в индустрии общественных связей. Кодекс описывает лучшие практики проведения закупочных процедур на услуги в области связей с общественностью. Ольга Дашевская, руководитель Рабочей группы по взаимодействию с Консультативным советом АКОС, основатель и старший партнер коммуникационного агентства PR Inc., презентовала Кодекс и рассказала о его основных положениях на открытом совещании Консультативного совета АКОС и ассоциаций-членов Координационного совета коммуникационных индустрий при Общественной Палате РФ.

Кодекс стал результатом масштабной совместной работы представителей коммуникационных агентств, руководителей PR-департаментов крупнейших российских корпораций и федеральных органов исполнительной власти. На заключительном этапе была проведена юридическая экспертиза документа. В общей сложности в его разработке приняли участие более 50 соавторов, что сделало Кодекс сбалансированным и учитывающим интересы всех сторон рынка.

© Пресс-служба форума

Комментируя принятие документа, Сергей Скрипников, председатель Консультативного совета АКОС, исполнительный директор по связям с общественностью АФК «Система», подчеркнул системообразующую роль Кодекса для всей индустрии:

«Искать новое и создавать прорывное проще, когда у рынка есть прочный профессиональный фундамент. Нам давно нужно было положить на бумагу понятные правила для обеих сторон. Кодекс фиксирует четкие ориентиры для заказчиков и исполнителей. Он помогает говорить на одном языке, быстрее договариваться и прозрачнее работать на результат. В итоге выигрывает весь наш сектор: он становится сильнее, эффективнее и устойчивее».

Андрей Лапшов, председатель АКОС и президент коммуникационной группы Insiders, также подчеркивает значимость достижения согласия между заказчиками PR-услуг и агентским сообществом при сведении текста Кодекса к его окончательной редакции.

«Полтора года назад мы создали при Ассоциации Консультативный совет из числа ведущих корпоративных и государственных коммуникаторов. Это позволило активировать обсуждение проблем, которые мешают качественно взаимодействовать заказчикам и подрядчикам в сфере услуг связей с общественностью. Благодаря работе членов Консультативного совета и АКОС, руководителя рабочей группы Ольги Дашевской и главы КС Сергея Скрипникова невероятное согласие на рынке стало возможным. У нас уже разработана программа внедрения Кодекса в бизнес-процессы крупнейших заказчиков. Прежде всего в этой работе мы ориентированы на диалог с отделами закупок, которые формируют тендерную документацию. Реализацией данной дорожной картой мы займемся уже в ближайшее время».

Ознакомиться с кодексом можно на сайте АКОС.

© Пресс-служба форума

Rambler&Co – титульный информационный партнер Второго международного форума АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты».