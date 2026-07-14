Банк России объяснил июньский всплеск инфляции

14 июля стало известно, что значительное ускорение инфляции в июне обусловлено преимущественно разовыми факторами. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что общий индекс потребительских цен за месяц вырос почти на 0,9%, а в годовом выражении достиг 6%. Основное влияние на динамику оказала ситуация на рынке топлива, а также отложенный рост стоимости овощей и фруктов.

На эти две составляющие пришлось около двух третей всего июньского роста цен. При этом базовый показатель, очищенный от волатильных* компонентов, продемонстрировал более умеренное повышение на 0,48% за месяц и 5% за год.

«Временный скачок цен означает сдержанный их рост далее», — подчеркнул представитель регулятора.

В Банке России ожидают, что при умеренном расширении спроса и контроле над инфляционными ожиданиями** темпы удорожания товаров начнут замедляться.

Регулятор продолжает внимательно следить за вторичными эффектами от удорожания топлива и реакцией бизнеса и граждан. В Банке России рассчитывают, что действия правительства позволят нормализовать обстановку на рынке. При сохранении выверенной денежно-кредитной политики возвращение к целевому уровню инфляции в 4% ожидается в 2027 году.

*Волатильный — характеризующийся изменчивостью и резкими колебаниями цены за короткий промежуток времени. В контексте инфляции к таким компонентам относят товары, стоимость которых сильно зависит от сезона или внешних шоков, например, овощи или топливо.

**Инфляционные ожидания — предположения граждан и бизнеса о будущем уровне роста цен, которые напрямую влияют на их потребительское поведение. Если люди ждут подорожания товаров, они начинают покупать их впрок, что подстегивает реальный рост инфляции.