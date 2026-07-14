Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

Правительству и госкомпании ВЭБ.РФ предстоит усовершенствовать налоговые режимы в стране.

Первые предложения необходимо будет представить президенту к октябрю. Также он поручил кабинету министров вместе с парламентом, госкорпорациями ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ ввести специальный правовой режим самоуправления на территориях опережающего развития.

Кроме того, глава государства призвал разработать национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года. Также в стране будет создана национальная стратегия развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики.

Ещё одно поручение Владимира Путина касается упрощения условий для малого и среднего бизнеса, производящего товары. Кроме того, глава государства призвал за год упростить процесс инвестиций самих граждан в комфортную городскую среду и простимулировать его.

Также президент России поручил законодательно закрепить понятие «стажёр» и гарантировать возможность ученического договора.

Помимо этого, в стране предстоит сохранить порог доходов в 20 миллионов рублей для использования системы упрощённого налогообложения юридических лиц без уплаты НДС.