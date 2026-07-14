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Во Франции из-за жары начали тратить газ, запасенный на зиму

Газета.Ru

Франция с начала июля выкачала из газохранилищ более 200 млн кубометров газа, предназначавшихся для использования зимой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Во Франции начали тратить газ, запасенный на зиму
© РИА Новости

В публикации отмечается, что подземные газохранилища традиционно заполняют зимой, создавая запас топлива к началу отопительного сезона. Однако из-за аномальной жары Франции пришлось использовать закачанный газ уже сейчас, так как жители массово пользуются кондиционерами. Потребление электроэнергии выросло, и газовым электростанциям пришлось увеличить выработку, а для этого нужно дополнительное топливо.

По информации агентства, в период с 1 по 10 июля во французские газохранилища поступило 367,9 млн кубометров газа. Но в это же время было выкачано 211,5 млн кубометров топлива. Журналисты обратили внимание, что это максимальный 10-дневный объем выкачки газа с конца марта–начала апреля — тогда в республике еще продолжался отопительный сезон.

«Темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались самыми низкими для этого периода за всю историю наблюдений», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что 1–10 июля объем запасов увеличился всего на 0,14%. В тот же период прошлого года прирост был примерно в два раза больше — 0,29%.