Бензин по талонам? Что ждет российских водителей в ближайшее время

В России при затяжном топливном кризисе могут появиться новые правила продажи бензина – от лимитов и QR-кодов до специальных льготных заправок.

Такое мнение высказал генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с Pravda.Ru. По его словам, если проблемы с логистикой и нагрузка на нефтеперерабатывающую инфраструктуру сохранятся надолго, регионам могут потребоваться дополнительные меры регулирования рынка топлива.

Эксперт выделил три варианта развития событий.

Первый – наиболее благоприятный. В этом случае поставки топлива стабилизируются уже к концу июля, и необходимость в дополнительных ограничениях отпадет.

Второй сценарий предполагает введение лимитов на продажу бензина, использование QR-кодов и выделение льготных категорий граждан, которые смогут покупать топливо по фиксированным ценам.

Самый жесткий вариант, по словам эксперта, напоминает систему распределения товаров по карточкам, существовавшую в конце 1980-х годов. Однако сейчас страна находится лишь между первым и вторым сценариями.

Топливный кризис: как регионы исхитряются экономить драгоценный бензин

Гращенков считает, что оптимальным решением могли бы стать специальные социальные АЗС с фиксированными ценами для льготников, тогда как остальной бензин продавался бы по рыночной стоимости. Это, по его мнению, помогло бы избежать дефицита и ажиотажного спроса.