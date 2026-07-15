Кузбасс взял в кредит миллиарды рублей ради погашения огромных долгов

Министерство финансов готово рассмотреть перенос сроков выплат регионов по бюджетным кредитам при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Совокупный объем долга, подлежащего погашению в этот период, составляет 293 млрд рублей. Инициативу публично озвучил мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля на встрече с врио губернаторов Белгородской и Тверской областей. Он предложил сдвинуть выплаты с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы, сославшись на неравномерное формирование доходов в регионах и дефицит региональных бюджетов.

По словам Собянина, многие субъекты вынуждены перекрывать старые обязательства коммерческими кредитами под высокие ставки, поскольку доступ к новым бюджетным займам ограничен.

Аналитики в целом поддерживают логику переноса. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко считает такой шаг оправданным на фоне охлаждения экономики, указывая, что основным бенефициаром роста налоговых доходов с начала года оставался федеральный центр. Управляющий директор «Эксперт РА» Татьяна Тирских полагает, что отсрочка высвободит средства на социальные расходы и инфраструктуру, снизит риск кассовых разрывов. Вместе с тем она предупреждает, что без роста доходной базы и контроля расходов проблема лишь переместится в будущие периоды.

Механизмы помощи регионам уже задействованы. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе погашения 100 млрд рублей долга с 2026 года на 2030-й. Параллельно с 2025 года действует программа списания двух третей задолженности, сформировавшейся на 1 марта 2024 года, – при условии направления высвобожденных средств на инвестиции и нацпроекты.

С начала года 68 регионов уже списали 277,4 млрд рублей, превысив показатель всего прошлого 2025 года в 226,9 млрд рублей. Общий госдолг субъектов на 1 июня 2026 года достиг 3,47 трлн рублей против 3,19 трлн рублей годом ранее. При этом задолженность по банковским кредитам выросла за прошлый год с 228 млрд до 676 млрд рублей, свидетельствуют данные Счетной палаты. По прогнозу Клисенко, к концу 2026 года долг регионов приблизится к 4 трлн рублей.