Путин сделал важное заявление о ключевой ставке

Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями.

«Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — уточнил Путин.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин чуть раньше говорил, что при принятии решения по ключевой ставке регулятор намерен учитывать влияние ситуации на топливном рынке на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

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Ранее Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному федеральному округу.