Перед выплатой дивидендов акции теряют в цене. Почему дивидендный гэп — это естественное явление на фондовом рынке?

Дивидендный гэп — ситуация, когда акции резко теряют в цене перед выплатой дивидендов, на следующий торговый день после даты закрытия реестра акционеров (так называемой «отсечки»).

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В Сбере рассказали, почему дивидендный гэп — ожидаемая реакция рынка на выплату дивидендов.

Нормальная практика

После дивидендной отсечки акции компании могут заметно снизиться в цене. Такое движение рынка называют дивидендным гэпом. Несмотря на то, что для начинающих инвесторов снижение котировок нередко выглядит тревожно, на практике это естественный этап дивидендного цикла, который не свидетельствует об ухудшении финансового положения компании. Это нормальная практика, из-за которой не нужно паниковать, пояснили эксперты отрасли.

Право на получение дивидендов получают инвесторы, владеющие акциями на дату закрытия реестра акционеров. Чтобы попасть в него, бумаги необходимо приобрести не позднее чем за один рабочий день до даты отсечки. После закрытия реестра новые покупатели уже не участвуют в распределении прибыли за прошедший период. Именно поэтому в первый торговый день после отсечки стоимость акций, как правило, корректируется примерно на величину дивидендной выплаты.

«Дивидендный гэп — это закономерное явление, которое сопровождает выплату дивидендов. После того как часть прибыли компании возвращается акционерам в виде денежных выплат, стоимость акций закономерно корректируется. Это нормальный рыночный механизм, а не индикатор изменения качества бизнеса или его перспектив», — пояснили в СберИнвестициях.

Не поддаваться эмоциям

Как правило, величина дивидендного гэпа близка к размеру дивидендной выплаты: чем выше дивиденды, тем заметнее может быть снижение котировок после отсечки. Вместе с тем фактическое движение цены зависит не только от размера выплат, но и от общей ситуации на рынке, новостного фона, уровня спроса и предложения, а также ожиданий инвесторов.

Когда стоимость акций возвращается к уровням, на которых она находилась до отсечки, говорят, что дивидендный гэп закрылся. Универсальных сроков здесь не существует: восстановление может занять как несколько недель, так и месяцы или даже годы. Скорость закрытия гэпа зависит от фундаментальных показателей компании, общей рыночной конъюнктуры и ожиданий инвесторов. Поэтому профессиональные участники рынка обычно рассматривают дивидендный гэп по акциям крупных и устойчивых бизнесов как временный эффект, а не как самостоятельный сигнал для пересмотра инвестиционной стратегии.

Эксперты рекомендуют не принимать инвестиционные решения под влиянием эмоций. При этом сам факт дивидендного гэпа не означает, что инвестор теряет стоимость своих вложений: часть стоимости акции просто выплачивается акционеру в виде дивидендов.

По словам экспертов, чтобы не получить убыток при дивидендном гэпе, не стоит паниковать из-за резкого снижения цены акций и поддаваться эмоциям. «Не нужно открывать короткие позиции перед гэпом. Если зашортить акцию перед отсечкой, брокер спишет с инвестора полный размер дивидендов», — добавили эксперты СберИнвестиций.

«Для долгосрочного инвестора дивидендный гэп — это скорее технический момент, чем повод менять свою стратегию. Полученные дивиденды можно реинвестировать, а снижение цены акций после отсечки иногда становится возможностью увеличить долю качественной компании в портфеле по более привлекательной цене», — отметил эксперт Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук.

В банке также отмечают, что при принятии инвестиционных решений важно оценивать не только движение котировок в отдельный торговый день, но и показатели бизнеса, его способность стабильно зарабатывать прибыль и сохранять последовательную дивидендную политику. Именно эти факторы в долгосрочной перспективе во многом определяют инвестиционную привлекательность компании.