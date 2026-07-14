Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона явно дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (WSJ).

По данным их источников, КНР согласна покупать газ только по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством за счет экспорта. При этом гостям дали понять, что вопрос по новому маршруту не следует поднимать в будущем, если озвученные требования не будут приняты.

Как говорится в материале, меморандум о газопроводе от 2025 года, о котором говорила российская сторона, не дает ей никаких гарантий. Китай не хочет попадать в зависимость от одного поставщика, на чем ранее обожглась Европа, а предложений сжиженного природного газа (СПГ) в мире достаточно.

В начале июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Китаем о контракте на строительство «Силы Сибири — 2» идут на корпоративном уровне, но о сроках говорить пока рано. До этого он отмечал, что в ходе визита в Китай в мае достигнуто понимание по ключевым деталям.

Стало известно о выгодном предложении России по «Силе Сибири — 2»

Помимо этого, вице-премьер Александр Новак заявил, что согласование контракта по «Силе Сибири — 2» находится на финальной стадии, но продолжается техническая доработка документов.

Китайская сторона в последние годы не комментировала вопрос «Силы Сибири — 2». Также темы, связанные с газовым проектом, отсутствуют по всех подписанных за этот срок двухсторонних документах.