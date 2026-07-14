Стало известно, какие разногласия в ЕС затормозили 21-й пакет санкций

Разногласия вокруг перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ) и рестрикций против Райффайзенбанка затормозили 21-й пакет санкций ЕС против России, сообщило агентство Вloomberg со ссылкой на европейские источники.

"Главным пунктом разногласий стали предложенные ограничения в отношении перевозок российского СПГ, а также меры в отношении Райффайзенбанка", - сообщило агентство.

Главы МИД ЕС вновь не смогли утвердить 21-й пакет санкций 13 июля. Констатируя этот провал, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что под давлением стран ЕС из пакета уже исключен предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки в ЕС российской рыбы и морепродуктов, и "серьезно скорректировано" предложение Еврокомиссии запретить въезд в ЕС для участников СВО.

Следующую попытку согласовать этот санкционный блок страны ЕС предпримут 15 июля.