Глава российского региона ограничил доступ чиновников к топливу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона установить ограничение по выдаче топлива для чиновников на том же уровне, который действует для обычных граждан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — подчеркнул он.

Такие же «настоятельные рекомендации» выданы руководителям органов местного самоуправления. Им придется ввести лимиты для служебных автомобилей.

Вместе с тем Дрозденко заявил, что некоторые нефтяные компании вняли просьбам руководства региона и разрешили заправлять на АЗС в канистры до десяти литров топлива для садовой техники. Единственным условием является использование канистр, соответствующих ГОСТу.

Ранее Дрозденко предупреждал, что запасы топлива в Ленинградской области есть, но они не бесконечные. Он призвал избегать как паники, так и излишнего оптимизма.