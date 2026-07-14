Страна-сосед России захотела отказаться от российских игрушек

Правительство Латвии одобрило законопроект, подготовленный министерством иностранных дел, который вводит запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. Об этом сообщило литовское национальное радио LRT.

По его информации, запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров, так и на их ввоз из третьих стран. Транзит через территорию Латвии в другие государства - члены ЕС ограничен не будет.

Согласно позиции МИД Латвии, которую приводит радио, цель законопроекта заключается в том, чтобы укрепить национальную безопасность страны, а также дополнить уже существующие санкции Евросоюза в отношении РФ и Белоруссии.