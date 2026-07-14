Трамп передумал вводить сбор в 20% за проход судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут брать сбор в 20% с судов за проход через Ормузский пролив, а вместо этого начнут заключать торговые и инвестиционные сделки со странами Персидского залива. Об этом он написал в соцсети Truth Social 14 июля.

© Парламентская газета

Накануне Трамп объявил о планах взимать в пользу США 20-процентный сбор со всех судов за проход через Ормуз. Эти средства, по задумке президента США, должны были пойти на обеспечение безопасности и охраны на Ближнем Востоке.

«Основываясь на весьма продуктивных переговорах с лидерами Ближнего Востока, я решил заменить 20% компенсационного сбора США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — написал Трамп.

Он заявил, что на эти средства в США будут открывать заводы и другие предприятия для создания рабочих мест для американцев. Президент США утверждает, что благодаря усилиям американской армии Ормузский пролив уже сейчас открыт для всех стран мира, кроме Ирана.