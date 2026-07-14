Запасы нефти в США упали до уровня 1983 года

Американское Министерство энергетики зафиксировало новое рекордное падение объёмов сырой нефти в стратегическом хранилище. За минувшую неделю резервы сократились ещё на 3 млн баррелей, опустившись до отметки 316,5 млн. Это самый низкий показатель с апреля 1983 года – за всю историю ведения подобной статистики.

Столь масштабное истощение является прямым следствием заранее спланированной правительственной программы, предусматривающей выпуск на рынок 172 млн баррелей. С конца февраля, когда начался американо-израильский конфликт с Ираном, из хранилищ было выведено уже 98,9 млн баррелей – данные приведены по состоянию на 10 июля.

Общая картина с нефтяными запасами в США выглядит ещё более тревожной. Если суммировать коммерческие резервы и стратегический запас, то к 3 июля совокупный объём составлял 730,8 млн баррелей. Это на 123,9 млн меньше, чем было ранее, и является самым низким уровнем с 1983 года.

Окончательные уточнённые цифры за прошлую неделю будут опубликованы в среду, однако уже сейчас ясно, что текущая динамика продолжает усугублять ситуацию. Власти пока не комментируют, каким образом планируют компенсировать столь значительное сокращение стратегического резерва в условиях сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке.