В Севастополе перешли на систему выдачи QR-кодов для покупки топлива

Новая система выдачи QR-кодов для покупки бензина на АЗС внедрена в Севастополе. Прием заявок будет осуществляться круглосуточно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в "Максе".

"Мы перешли на новую систему выдачи QR-кодов. Что изменилось: круглосуточный прием заявок, теперь не нужно ждать определенного времени - подать заявку можно в любое время суток. Автоматический выбор: система распределяет коды автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов. Один номер - один автомобиль: на один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ)", - написал Развожаев.

Он отметил, что новая система позволит избежать "гонок", поскольку нет необходимости успевать подать заявку в конкретное время каждый вечер. Также автоматизация системы полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ.

"После того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора", - уточнил Развожаев.

Отмечено, что новую заявку после использования кода можно будет подать через семь календарных дней после даты заправки, можно изменить тип топлива в уже поданной заявке до момента ее автоматического выбора, а если нужно сменить госномер, то достаточно отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.

8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности. Президент поручил быстрее принять решения по обеспечению Крыма топливом и по субсидиям для региона.

Выпуск топлива в России частично снижен в результате атак на НПЗ, при этом ситуация отчасти стабилизирована, следует из отчета вице-премьера Александра Новака. Власти РФ на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну, несколько ремонтов НПЗ перенесены на более поздние сроки. Крупные нефтяные компании приоритетно поставляют топливо в регионы с независимыми операторами. Ранее Новак сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.