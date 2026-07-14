В США нашли альтернативу Ормузскому проливу

В США разрабатывают план, который поможет снизить зависимость транспортировок нефти от Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как сообщает издание, на сегодняшний день рынок нефти слишком зависит от этого транспортного маршрута, что дает Ирану большое влияние на мировые поставки энергоносителей. Белый дом планирует изменить эту ситуацию. Одной из предложенных инициатив является запуск трубопровода из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива.

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К реализации плана уже приступил спецпосланник США по Сирии и Ираку Томас Баррак — он провел переговоры с представителями обеих стран. Стороны обсудили перспективы возобновления работы закрытого трубопровода Киркук-Банияс, который соединяет Ирак и западное побережье Сирии. Кроме того, не исключена возможность создания новых маршрутов.

Ранее США нанесли новые удары по Ирану.