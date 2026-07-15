Банк развития Шанхайской организации сотрудничества будет юаневым, на это Россию продавил Китай, утверждает американская The Wall Street Journal со ссылкой на китайских чиновников и дипломатов.

По данным газеты, Россия согласилась на то, чтобы основной валютой Банка развития ШОС был юань взамен на гарантии того, что этот банк будет работать вне рамок западных санкций.

В материале утверждается, что отношения Китая и России сместились с партнерства в сторону полного доминирования Пекина, так как Москва после 2022 года стала зависеть от китайских экономики и технологий.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что партнерство России и Китая «основано на принципе равенства».

Комментирует профессор Финансового университета Константин Симонов:

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета

«Вопрос наших политических и экономических отношений с Китаем достаточно непростой. Поэтому это такой геополитический стакан, который и наполовину полон, и наполовину пуст. Но тема того, что такое Россия для современного Китая, есть в голове у российских элит, это довольно очевидно. Поэтому западная пресса пытается в эту точку и бить, так же как мы постоянно обсуждаем противоречия между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Тут находятся аргументы — Китай зарабатывает на России, он получает на выгодных условиях рынки сбыта, он покупает со скидками российскую нефть, он отказывается подписать контракт по «Силе Сибири — 2», хотя в конечном счете, по моему мнению, все равно он будет подписан, тем не менее подвисание этого вопроса — тоже повод для дополнительных спекуляций. Китай поставляет запчасти для дронов на Украину, так что, действительно, есть непростые сюжеты. Но также очевидно, что без Китая российской экономике сейчас пришлось бы крайне плохо. При этом очевидно, что Китай прежде всего преследует свои интересы. Я думаю, что достаточно наивно было бы воспринимать Китай как страну, которая готова своими интересами поступиться ради выгоды России. Я думаю, это всем трезвомыслящим людям в России понятно».

Стало известно, что Китай и Россия задумали на Алтае

По данным The Wall Street Journal, меморандум о взаимопонимании от потенциальных участников Банка развития ШОС Китай планирует получить в августе, в преддверии саммита организации.