РФ и КНР ограничили поставки гелия и ударили по производителям чипов

Ограничения России и Китая на экспорт гелия усилили дефицит стратегического газа и создали дополнительные риски для производителей полупроводников в США, Японии и Южной Корее. Китайское издание 360kuai назвало происходящее «гелиевым нокаутом» американской промышленности, связав решения Москвы и Пекина с перебоями на Ближнем Востоке.

Китай ввел временный запрет на вывоз гелия 10 июля. Совместное решение Министерства коммерции и Главного таможенного управления начало действовать сразу после публикации. Под ограничения попал газ с таможенным кодом 2804290010. Срок действия запрета и возможные исключения власти не указали, сообщив, что последующие изменения объявят отдельно. Причины решения в официальном документе также не раскрываются.

Гелий необходим для охлаждения кремниевых пластин, плазменного травления, химического и атомно-слоевого осаждения, литографии и поиска утечек при производстве микросхем. Газ также применяют для охлаждения магнитов в аппаратах МРТ, поддержания работы сверхпроводящих систем и создания давления в топливных системах ракет. Быстро заменить его другим веществом на ряде производственных этапов невозможно.

Китайские журналисты обратили внимание, что запрет Пекина наложился на ограничения со стороны России. В апреле российское правительство установило до конца 2027 года разрешительный порядок вывоза гелия за пределы Евразийского экономического союза. Речь идет не о полном запрете: экспорт возможен по решению председателя правительства, первого вице-премьера или профильного заместителя председателя кабмина на основании предложений Минпромторга. Власти объясняли меру необходимостью стабильно снабжать внутренний рынок, в том числе предприятия по выпуску оптоволоконной продукции.

Дополнительное давление на рынок оказал конфликт на Ближнем Востоке. Катар обеспечивает около трети мировых поставок гелия, однако боевые действия и перебои с перевозками через Ормузский пролив нарушили экспорт. Эта ситуация особенно болезненна для самого Китая: страна покрывает за счет импорта около 85% потребности в газе, причем в последние годы более половины зарубежных поставок приходилось на Катар.

На этом фоне Пекин прежде всего пытается защитить собственные предприятия. Китайские компании обычно отправляли на другие азиатские рынки излишки импортированного или произведенного внутри страны газа. Теперь власти пресекли возможность продавать эти объемы за рубеж на фоне роста региональных цен и риска внутреннего дефицита.

По оценке китайского издания 360kuai, сочетание российских ограничений, китайского запрета и сокращения катарских поставок поставило американские, японские и южнокорейские предприятия в тяжелое положение. Особенно уязвимыми авторы назвали производителей современных микросхем, которым требуется непрерывное снабжение высокочистым гелием.

Вместе с тем утверждение о согласованных действиях Москвы и Пекина остается оценкой китайского издания. В официальных решениях России и КНР о совместной политике не говорится. Китай также не относится к крупнейшим экспортерам гелия, поэтому его запрет сам по себе вряд ли способен вызвать глобальный обвал поставок. Опрошенный Reuters эксперт Кори Комбс допустил лишь ограниченное влияние китайской меры на мировой рынок. Главную угрозу он связал с уже возникшим дефицитом, перебоями в Катаре и невозможностью быстро нарастить производство газа.