В России предложили новый метод обнаружения рисков в экономике

Изменение взаимосвязей между секторами можно использовать для обнаружения системных рисков в экономике. Нередко этот индикатор позволяет определить риски раньше, чем традиционные методы, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков по итогам проведенного исследования.

Сенатор сообщил, что ранее совместно с командой Плехановского университета, членом-корреспондентом РАН Александром Храмовым и доктором физико-математических наук Семеном Куркиным, проанализировал 72 макроэкономических показателя за 17 лет. Анализ был основан на подходах из теории графов. По итогам исследования был сделан вывод о том, что в периоды нестабильности разные сектора экономики начинают двигаться более синхронно. Экономические параметры, такие как производство, цены, курс валюты, ставки, чаще меняются одновременно.

"Наше исследование не устанавливает прямую причинность между показателями и не является готовой инструкцией по экономической политике. Но оно позволяет сформулировать несколько осторожных практических соображений. Так, изменение структуры связей между экономическими показателями потенциально может использоваться как дополнительный индикатор системных рисков. В отдельных случаях взаимозависимости начинают усиливаться до того, как негативная динамика становится очевидной по традиционным показателям", - рассказал Шендерюк-Жидков. "Такой мониторинг мог бы дополнять, а не заменять существующие инструменты анализа Банка России, Минфина и Минэкономразвития", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, откуда возникает синхронность отраслей в периоды нестабильности, сенатор объяснил, что в "относительно спокойные периоды разные отрасли и рынки могут развиваться по собственным траекториям".

"Например, рост в промышленности не всегда совпадает с ситуацией в сфере услуг, а финансовый рынок может реагировать на свои специфические факторы. В период нестабильности на экономику, как правило, одновременно воздействуют общие факторы: изменение спроса, стоимости финансирования, валютного курса, внешних условий и ожиданий бизнеса и населения. Поэтому многие показатели начинают меняться более согласованно. Это не означает, что они становятся полностью одинаковыми, но их взаимное влияние обычно усиливается", - сказал он.

Влияние на бизнес

Для бизнеса усиление взаимозависимостей между ключевыми экономическими показателями означает, что при оценке рисков важно "учитывать не только ситуацию в своей отрасли", считает Шендерюк-Жидков. По его словам, даже устойчивое предприятие может испытывать внешнее давление через изменение спроса, условия поставок, стоимость кредитов, валютный курс или состояние контрагентов.