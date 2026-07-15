Индонезия и Россия наращивают сотрудничество

Индонезия и Россия подписали меморандум о расширении взаимодействия в области поставок пальмового масла, сообщает индонезийское агентство Antara.

Документ заключили Ассоциация производителей пальмового масла Индонезии (GAPKI), Союз производителей масложировой продукции России и Ассоциация предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза.

Соглашение открывает новые перспективы для индонезийской продукции на российском и евразийском рынках. Стороны договорились обмениваться информацией, совместно продвигать товары, развивать стандарты и повышать квалификацию кадров. В индонезийском агентстве BPDP отметили, что это стратегический шаг для укрепления позиций страны в мировой отрасли.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что индонезийские товары — кокосовое и пальмовое масла, какао, глинозем и продукция легкой промышленности — пользуются спросом на российском рынке. Свое заявление он сделал в ходе заседания российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров также отметил, что Россия в своих поставках в Индонезию делает ставку на укрепление продовольственной и энергетической безопасности страны.