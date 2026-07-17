Чем грозят новые санкции США российским банкам

В Сенат США на этой неделе был внесен законопроект Sanctioning Russia Act of 2026, его текст появился на сайте Комитета Сената США по международным отношениям. Он стал продолжением дела сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который умер 11 июля, спустя несколько часов после возвращения из поездки в Киев.

Текст был согласован с Белым домом еще при жизни Грэма и после его смерти не менялся , сообщал ABC News со ссылкой на помощника сенатора. 13 июля представитель Белого дома подтвердил CNN и Bloomberg, что Дональд Трамп поддержит законопроект. Сам Трамп на следующий день заявил, что у документа «хорошие шансы».

Наибольшие риски документ создает для российских госбанков. В течение 30 дней после вступления закона в силу президент США должен будет применить весь предусмотренный пакет мер против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и других российских финансовых организаций с государственным участием. Отдельный режим предусмотрен для Банка России: президент должен будет применить к нему как минимум две из трех групп санкций. Кроме того, американские и иностранные финансовые организации, у которых находятся иммобилизованные российские суверенные активы, не будут обязаны возвращать России начисленные на них проценты. О судьбе основной суммы активов эта норма не говорит.

Есть в законопроекте и послабление по сравнению с версией 2025 года: крупнейшим покупателям российской нефти и газа вместо пошлин в 500% теперь грозят пошлины до 100%, причем только пятерке крупнейших импортеров.

Что изменилось по сравнению с прежним проектом

Первую версию Sanctioning Russia Act Грэм внес в апреле 2025 года. Она ставила применение санкций в зависимость от действий Москвы: ограничения предполагалось вводить, если Россия отказывается вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушает такое соглашение, начинает новый конфликт или предпринимает действия для свержения украинского правительства.

Новая редакция такого условия не содержит. Она напрямую обязывает президента вводить санкции в установленные сроки — большинство мер должно начать действовать не позднее 30 дней после вступления закона в силу.

Другим отличием является более формализованное право президента сделать исключение. Он сможет отказаться от применения отдельных санкций, ограничений или пошлин, но перед этим должен письменно подтвердить Конгрессу, что решение отвечает национальным интересам США, и представить доклад с обоснованием.

Обновленную редакцию представила двухпартийная группа сенаторов — Блюменталь, Джин Шахин, Роджер Уикер, Кэти Бритт и Дарлин Грэм, республиканка от Южной Каролины, занявшая место Линдси Грэма. К 16 июля документ поддержали 62 сенатора из 100, а сам законопроект получил официальное название в честь его автора — Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026.

Пока документ остается законопроектом и никаких новых ограничений не вводит. Чтобы стать законом, он должен пройти Сенат и Палату представителей в одинаковой редакции, после чего его должен подписать президент США. Срок голосования в Сенате пока не объявлен.

Законопроект охватывает финансовый и энергетический секторы, российские государственные структуры, суверенный долг, оборонно-промышленный комплекс, уран, «теневой флот», международные схемы обхода санкций и персональные ограничения.

Финансовый сектор: главный удар

Банкам посвящен отдельный раздел законопроекта (Sec. 103). В течение 30 дней после вступления закона в силу президент будет обязан ввести все предусмотренные меры против:

Сбербанка;

ВТБ;

Газпромбанка;

любого другого финансового института, зарегистрированного в России и полностью или частично принадлежащего государству; их дочерних структур и правопреемников.

Что конкретно грозит банкам?

Законопроект предусматривает три группы ограничений для финансовых организаций:

Первая — полная блокировка имущества и имущественных прав перечисленных банков, если они находятся в США либо оказываются во владении или под контролем американского лица. Такие активы замораживаются, операции с ними запрещаются.

Вторая — не менее двух дополнительных ограничений из раздела 235 закона CAATSA , если они еще не применены к соответствующей организации. CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) был принят в 2017 году и закрепил санкции США против России, Ирана и Северной Кореи на уровне закона, а раздел 235 содержит перечень из 12 возможных мер, из которых администрация может выбирать. Среди них запрет на получение американского экспортного финансирования и экспортных лицензий, а также ограничение кредитов, запрет госзакупок, операций с валютой, банковских переводов, инвестиций, а также операций с акциями и долговыми инструментами.

Третья — запрет на открытие корреспондентских и транзитных (payable-through) счетов в США и запрет или жесткие ограничения на обслуживание уже открытых.

Через 30 дней после вступления закона в силу американским гражданам и компаниям также должны запретить любые операции с этими организациями. Первый дополнительный пересмотр санкционных целей состоится не позднее чем через 210 дней, затем проверки будут проводиться каждые 180 дней.

Также законопроект предусматривает вторичные санкции: под тот же набор мер попадает любой иностранный банк, который совершает «значительные транзакции» с подсанкционными российскими финансовыми институтами. Такие санкции существуют и сейчас, но остаются дискреционным полномочием OFAC: ведомство может, но не обязано их вводить. Законопроект делает их применение обязательным. Исключение возможно, если министр финансов США решит, что санкции против конкретного иностранного банка не соответствуют экономическим или внешнеполитическим интересам страны.

Под персональные санкции попадают руководители, топ-менеджеры, члены советов директоров и контролирующие акционеры всех перечисленных банков.

Санкционное дежавю

При этом три прямо названных банка уже находятся под полными блокирующими санкциями США. ВТБ был внесен в SDN-лист в феврале 2022 года, Сбербанк — в апреле 2022 года, Газпромбанк — в ноябре 2024 года. Их активы под юрисдикцией США уже заморожены, а американским лицам запрещены операции с ними. Поэтому для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка законопроект не означает введения полной блокировки с нуля.

Как именно будут «соседствовать» новые и старые санкции, в документе не прописано, однако законопроект устанавливает, что санкции, ранее введенные президентскими указами в рамках чрезвычайного режима в отношении России, должны остаться в силе.

Центральный банк и замороженные активы

Для Банка России предусмотрен отдельный, более мягкий режим: в течение 30 дней президент обязан ввести против ЦБ, его дочерних структур и правопреемников как минимум две меры из того же набора — то есть не обязательно полную блокировку.

Таким образом, Банк России может попасть под полную блокировку, дополнительные санкции CAATSA и ограничения корреспондентских счетов — либо только под две из этих категорий.

Американским лицам уже запрещены практически любые операции с Банком России: соответствующая директива OFAC действует с 28 февраля 2022 года. Она также обездвижила российские резервы под американской юрисдикцией.

Отдельная норма законопроекта закрепляет, что американские и иностранные финансовые организации, в которых находятся иммобилизованные российские суверенные активы, не обязаны возвращать России начисленные по ним проценты.

При том санкции не должны распространяться на платежи по кредитам, предоставленным Украине США, странами G7 или Евросоюзом и обслуживаемым за счет поступлений от российских суверенных активов. Исключение охватывает и будущие кредиты, выданные с использованием таких доходов.

Системы финансовых сообщений

Под санкции могут попасть в том числе международные системы передачи финансовых сообщений, если министр финансов США совместно с Госдепартаментом установит, что они сознательно используются для обхода ограничений против российских банков.

Санкции могут быть применены как к самой системе, так и к ее руководителям, членам совета директоров и контролирующим акционерам.

Однако законопроект позволяет президенту не вводить ограничения, если система подчиняется иностранному санкционному режиму, который требует прекращать обслуживание определенных банков, и действительно отключила их. Еще одно основание для исключения — предоставление системой значимых услуг американским финансовым организациям.

Конкретные системы в документе не названы.

Остальные меры

Нефть, газ и «теневой флот». Согласно законопроекту, запрещаются новые американские инвестиции в энергосектор России и экспорт американских энергоносителей в РФ. Санкции грозят любому иностранному лицу, которое помогает поддерживать или расширять российскую добычу нефти, газа, угля и урана в интересах подсанкционных структур. Под блокировку попадают суда, перевозящие российские энергоносители в обход санкций: без надлежащей страховки, с перевалкой борт-в-борт или с нарушением ценового потолка. Санкции распространяются на владельцев, операторов, страховщиков и капитанов таких судов, а также на владельцев портов, которые их обслуживают. Персональные санкции вводятся против руководства проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ» 1, 2 и 3 и новых арктических проектов.

Пошлины. На весь импорт из России вводятся пошлины до 500%. Для третьих стран ставка мягче, чем в версии 2025 года: до 100% вместо 500%, и только для пятерки крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также пятерки стран, наиболее активно помогающих обходить нефтяные санкции.

Уран. Президент обязан обеспечить исполнение запрета на импорт российского урана и ввести санкции против руководства «Росатома» и его структур.

Персональные санкции. Блокировка активов и запрет на въезд в США с отзывом действующих виз грозят президенту РФ, премьер-министру, министрам обороны, финансов, иностранных дел, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства, руководству Генштаба, ФСБ, СВР, Росгвардии и ФСО. Под санкции также попадают олигархи, которые не продемонстрировали несогласия с военным конфликтом или продолжают извлекать выгоду из связей с государством, и поставщики российской оборонки.

Исключения. Санкции не затрагивают гуманитарные операции, поставки продовольствия, лекарств и медицинских изделий, работу дипломатов и ООН, программы NASA и космические пуски, а также нероссийскую нефть, идущую транзитом через территорию РФ.

Когда санкции могут отменить

Президент США сможет прекратить санкции, ограничения или пошлины в отношении России или российского лица, если подтвердит Конгрессу, что Россия:

подписала мирное соглашение, принятое «свободным и независимым правительством Украины»;

прекратила все военные действия против Украины и попытки свержения или подрыва ее правительства.

В отношении иностранного лица или третьей страны отмена возможна, если они прекратили деятельность, ставшую основанием для ограничений, и предоставили надежные гарантии, что не возобновят ее.

После получения доклада президента Конгрессу отводится 30 дней на рассмотрение решения об отмене санкций. До истечения этого срока ограничения продолжат действовать. Если доклад поступит в период с 10 июля по 7 сентября, Конгресс получит на рассмотрение 60 дней.

За это время Конгресс может принять совместную резолюцию неодобрения. Для перехода к ее рассмотрению и для одобрения в Сенате потребуются голоса трех пятых сенаторов. Однако резолюция должна пройти обе палаты и стать законом. Если президент наложит на нее вето, для его преодоления потребуются две трети голосов в Сенате и Палате представителей.