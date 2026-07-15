В МВФ дали прогноз по срокам восстановления поставок нефти

Восстановление привычных объемов поставок нефти с Ближнего Востока потребует двух или трех месяцев даже при полной нормализации судоходства в Ормузском проливе.

Такой прогноз содержится в новой аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ), размещенной в его блоге.

"Оценки со стороны [топливной] отрасли наводят на мысль, что уйдет два-три месяца, прежде чем сможет восстановиться значительная доля потоков нефти - после полного открытия этой водной артерии. Более долгосрочную обеспокоенность вызывает то, что затяжная приостановка добычи может вызвать перманентные потери, особенно там, где ощущается нехватка финансирования для возобновления разработки месторождений", - отмечают специалисты фонда, комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако в ночь с 7 на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил 10 июля, что режим прекращения огня с Ираном более не действуют, но процесс переговоров продолжается.