Новые санкции США против России признали нереалистичным

Обновленный законопроект США, снизивший планку пошлин с 500 до 100 процентов для крупнейших покупателей российской нефти и газа, не меняет общей картины, считает политолог Александр Дудчак.

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В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что оба варианта нереалистичны, и санкции продолжат обходить.

«Что 500-процентные санкции, что 100-процентные — это нереальные санкции. Все равно их будут обходить. Испугали 500-процентными и сказали: "Не переживайте, с вас всего сотня". Но даже если бы ведущий русофоб сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был жив, их бы приняли именно в таком виде — 500-процентные санкции никто бы не вводил», — пояснил политолог.

По его словам, с нефтью будет полегче — ее продолжат перегружать в море на другие суда, а с газом ситуация несколько сложнее, но это станет для Индии поводом выторговывать дополнительные скидки.

Дудчак подчеркнул, что ничего принципиально не изменилось, а новый пакет лишь развеивает иллюзии тех, кто считает, будто президент США Дональд Трамп стремится к миру или нормализации отношений с Россией.

«Ничего такого в его голове не держится. Он до сих пор не вернул украденную дипломатическую собственность. Живем дальше, как и прежде», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Грэмом, предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Известно, что законопроект предполагает ограничения в том числе против Китая и Индии. Согласно информации от источников, президент США Дональд Трамп может ввести пошлины против отдельных стран в размере до 100 процентов, если они будут содействовать продаже энергоносителей из России.