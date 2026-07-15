Муж Каллас заработал миллионы евро на торговле с Россией

Муж главы евродипломатии Каи Каллас только за первый год проведения специальной военной операции (СВО) заработал на торговле и логистике с Россией примерно 3,5 миллиона евро. Об этом рассказал в беседе с «Царьградом» экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

© Lenta.ru

Об этом экс-депутат вспомнил, комментируя закрытие Россией железнодорожных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Финляндией. В Хельсинки поспешили подчеркнуть, что для них от этого решения Москвы якобы ничего не изменится, однако Мамыкин выразил мнение, что это не так.

В этой связи экс-депутат Европарламента предложил вспомнить историю мужа Каи Каллас, когда она была еще премьер-министром.

«Он заработал за первый год СВО примерно 3,5 миллиона евро на торговле и логистике с Россией. Понятно, что не пешком под мышкой он возил такой объем грузов — в основном по железной дороге», — заявил Мамыкин.

Из этого можно сделать вывод, что за показным равнодушием к решениям России в сторону Финляндии скрывается совсем другая история, уверен он. При этом сам шаг правительства России по закрытию КПП Мамыкин назвал правильным, хоть и запоздалым.

«Лучше поздно, чем никогда. Этот транзит прибалтам надо было прекратить значительно раньше. Они одной рукой зарабатывают, берут деньги, а другой — своим поганым языком — льют гадости на Россию и голосуют за все возможные санкции на всех международных площадках», — заключил экс-депутат Европарламента.

Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе

Ранее сообщалось, что Финляндия получила от России уведомление о временном закрытии нескольких железнодорожных пунктов пропуска на границе. При этом стало известно, что финские таможенники остались без работы из-за закрытия Россией своих КПП. Более ста сотрудников оказались в вынужденном неоплачиваемом отпуске.