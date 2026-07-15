Минфин США объявил о выпуске золотой монеты с изображением Трампа

Монетный двор США начнет чеканку новой золотой монеты номиналом в $1 с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в X.

© ТАСС

По его словам, выпуск монеты приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов. В сообщении указывается, что монета "отмечает наследие свободы и является символом патриотизма".

Выпуск памятных монет является давней традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Успешными также были выпуски, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.